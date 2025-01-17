A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Başantrenörü David Ginesta Montes oldu

TÜRKİYE A Milli Kadın Hentbol Takımı başantrenörlük görevine, hentbol dünyasında önemli başarılara imza atan İspanyol antrenör David Ginesta Montes getirildi.

Geniş bir tecrübeye sahip bir antrenör olan David Ginesta Montes; kariyerinde Romanya, İspanya ve Angola gibi ülkelerde üst düzey kulüp ve milli takımlarda çalıştı.

Montes, son olarak CS Rapid Bükreş ile Romanya Ligi “LIGA FLORILOR” ve EHF Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara ulaşırken, aynı zamanda spor hukuku, fiziksel antrenman ve sakatlık önleme gibi teknik ve bilimsel alanlardaki uzmanlığıyla da dikkat çekiyor.

İspanyol antrenörün kazandığı önemli başarılar ve kupalar şunlar:

2021-2022: Romanya Ligi “LIGA FLORILOR” Şampiyonluğu

2021-2022: Romanya Kupası Final Four

2022-2023: EHF Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

2017-2018: İspanya Ligi “LIGA ASOBAL” Üçüncülüğü

2018-2019: Kral Kupası (Copa del Rey) Yarı Finali

2018-2019: EHF Avrupa Ligi Grup Aşaması

2019-2020: Kral’ın Kupası Çeyrek Finali

İspanya Gençler Şampiyonluğu (4 kez)

İspanya Gençler İkinciliği (2 kez)