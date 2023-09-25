A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Karadağ ve Sırbistan maçları aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda Karadağ ve Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlık kampı kadrosu açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, İstanbul'da 3 Ekim'de kampa girecek başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda 26 oyuncu yer alıyor.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçını 11 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Karadağ ile yapacak. Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçını ise 15 Ekim Pazar günü Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Sırbistan ile oynayacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan oyuncular şunlar:

Kaleci: Merve Özbektaş, Selen Akalın, Yağmur Bembeyaz, Yaren Berfe Göker

Sol kanat: Beyza İrem Türkoğlu, Ceylan Aydemir, Kübra Sarıkaya, Zeliha Puls

Sağ kanat: Ayşenur Kara, Emine Gökdemir, Sümeyye Çolak

Sol oyun kurucu: Betül Yılmaz, Neslihan Çalışkan, Aslı İskit Çalışkan, Didem Hoşgör, Buğu Sönmez

Orta oyun kurucu: Gülcan Tügel, Fatma Küçükyıldız, Dönegül Bozdoğan, Edanur Burhan

Sağ oyun kurucu: Beyza Karaçam, Zeynep Nur Ulukoz

Pivot: Nurceren Akgün Göktepe, Ceren Demirçelen, Büşra Işıkhan, Demet Sonkaya.