A Milli Kadın Sutopu Takımı, Dünya Kupası’ndaki ilk yenilgisini aldı

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Kadınlar Dünya Kupası Division 2'deki ikinci maçında Büyük Britanya’ya 14-8 mağlup oldu.

Kadınlar Dünya Kupası Division 2’de grup mücadeleleri devam ediyor. İlk gün müsabakalarında Bulgaristan’ı farklı yenen A Milli Kadın Sutopu Takımı, gruptaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, Maltepe Üniversitesi Spor Kompleksi'ndeki maçı son periyoda kadar dengede götürse de mağlubiyete engel olamadı ve mücadeleden 14-8 yenik ayrıldı. Milli takımda en skorer isim attığı 4 golle Kübra Kuş oldu.