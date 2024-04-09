A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Cup'ta Portekiz’i 2-1 mağlup etti

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup 1'de ev sahibi Portekiz'i 2-1 yendi.

Portekiz'in Oeiras kentinde düzenlenen Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup 1'de mücadele eden A Milli Kadın Tenis Takımı, ev sahibi Portekiz ile karşı karşıya geldi. Complexo De Tenis Do Jamor Kulübünde oynanan serinin ilk maçında Berfu Cengiz, Angelina Voloshchuk'u 2-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle yenerek seride millileri 1-0 öne taşıdı. İkinci maçta Francisca Jorge'yi 3-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle yenen Zeynep Sönmez, seride durumu 2-0'a getirdi. Böylece milliler son karşılaşma öncesi seriyi kazanmayı garantiledi. Serinin son maçında ise Ayla Aksu/Berfu Cengiz ikilisi Maria Garcia/Matilde Jorge çiftine 6-4, 3-6, 10-7 mağlup oldu. İki tekler maçında galibiyet elde eden milliler, korttan ev sahibi Portekiz karşısında 2-1 üstün ayrıldı.

AY-YILDIZLILAR LETONYA İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK

A Milli Kadın Tenis Takımı, 10 Nisan Çarşamba günü TSİ 13.00'te başlayacak karşılaşmalarda gruptaki son rakibi Letonya ile karşılaşacak. İlk gün Portekiz’i 3-0 yenen, ikinci gün ise Hollanda’ya 2-1 yenilen Letonya’nın kadrosunda dünya 10 numarası Jelena Ostapenko da yer alıyor.

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