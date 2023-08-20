A Milli Kadın Voleybol Takımı 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Azerbaycan’ı 3-0 mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Azerbaycan’ı 3-0 mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.



Almanya’nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleyi, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve CEV Başkanı Aleksandar Boricic de izlerken, Almanya’da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen vatandaşlarımızda millilerimizi yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın ardından her iki takım oyuncuları birlikte poz verdi.

Filenun Sultanları, gruptaki üçüncü maçında 21 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00’de Çekya ile karşılaşacak.