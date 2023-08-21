A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Spor 21.08.2023 21:03 Giriş: 21.08.2023 21:03

Güncelleme: 21.08.2023 21:06 Kaynak: DHA

A- A A+