A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu’ndaki 3’üncü maçında Çekya’yı 3-1 mağlup ederek 3’te 3 yaptı.
Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleyi, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç da izledi. Almanyada yaşayan ve çevre ülkelerden gelen Türk vatandaşlar, millileri yalnız bırakmadı.
Milliler, gruptaki 4’üncü maçında 23 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları gruptaki ilk maçında İsveç'i, ikinci maçında ise Azerbaycan'ı 3-0'lık skorlarla geçmişti.