A Milli Kadın Voleybol Takımı 2’de 2 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland’ı 3-0 yendi.
Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarına 2'de 2'yle başlayan milli takım, üçüncü müsabakasında yarın (7 Haziran Cumartesi) TSİ 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etmişti.