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A Milli Kadın Voleybol Takımı 2’de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti.

Spor
  • 06.06.2025 16:37
  • Giriş: 06.06.2025 16:37
  • Güncelleme: 06.06.2025 16:39
Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2’de 2 yaptı
Fotoğraf: AA

A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland’ı 3-0 yendi.

Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarına 2'de 2'yle başlayan milli takım, üçüncü müsabakasında yarın (7 Haziran Cumartesi) TSİ 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etmişti.

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