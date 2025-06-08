A Milli Kadın Voleybol Takımı 4’te 4 yaptı

2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki 4. maçında Çin ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, rahibini 3-2 mağlup ederek 4’te 4 yaptı.

Karşılaşmada ilk seti 25- 19 Çin, ikinci seti 20-25 Türkiye, üçüncü seti 31-29 Çin, dördüncü seti 16-28 Türkiye aldı. Final setini Türkiye 15-12 kazandı. Filenin Sultanları, puanını 10'a çıkardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahne alacak.

Milliler, İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nde Tayland'ı 3-0, Polonya'yı 3-2 ve Fransa'yı 3-1 mağlup etmişti.