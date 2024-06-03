A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ABD'yi 3-2 mağlup etti. Böylece milliler, Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Spor 03.06.2024 10:17 Giriş: 03.06.2024 10:17

Güncelleme: 03.06.2024 11:10 Kaynak: AA

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