A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 yendi

ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Modena kentinde yapılan turnuvaya katılan milli takım, ilk maçında Almanya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-23, 25-21, 23-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 yendi.

A Milli Takım, kupada yarın İtalya, 25 Mayıs Pazar günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek.