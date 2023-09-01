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A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa'da finalde

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları son olarak Polonya'yı 3-0'lık set sonucuyla eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları finale çıktı.

Spor
  • 01.09.2023 20:24
  • Giriş: 01.09.2023 20:24
  • Güncelleme: 01.09.2023 20:50
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa'da finalde

2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında  Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile kritik bir maça çıktı.

Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-2 devirerek şampiyona da adını finale yazdırdı.

İlk seti İtalya, 25-18 aldı. İkinci seti Türkiye, 25-23 kazandı. Üçüncü seti 25-15 alırken, dördüncü seti ise 25-22 Türkiye aldı. Beşinci sette, A Milli Kadın Voleybol Takımı son Avrupa şampiyonu İtalya’yı 15-6’lık skorla mağlup etti ve finale yükseldi. 

İtalya 2021'deki son turnuvada Sırbistan'ı 3-1 yenerek  Avrupa şampiyonu olmuştu. Türkiye son turnuvada Hollanda'yı 3-0 yenmiş ve üçüncü olmuştu.

Filenin Sultanları, bugün TSİ 21.30’da oynanacak Sırbistan-Hollanda maçının galibiyle 3 Eylül Pazar günü final maçında karşılaşacak.

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