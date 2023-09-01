A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa'da finalde
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları son olarak Polonya'yı 3-0'lık set sonucuyla eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları finale çıktı.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile kritik bir maça çıktı.
Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-2 devirerek şampiyona da adını finale yazdırdı.
İlk seti İtalya, 25-18 aldı. İkinci seti Türkiye, 25-23 kazandı. Üçüncü seti 25-15 alırken, dördüncü seti ise 25-22 Türkiye aldı. Beşinci sette, A Milli Kadın Voleybol Takımı son Avrupa şampiyonu İtalya’yı 15-6’lık skorla mağlup etti ve finale yükseldi.
İtalya 2021'deki son turnuvada Sırbistan'ı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu. Türkiye son turnuvada Hollanda'yı 3-0 yenmiş ve üçüncü olmuştu.
Filenin Sultanları, bugün TSİ 21.30’da oynanacak Sırbistan-Hollanda maçının galibiyle 3 Eylül Pazar günü final maçında karşılaşacak.