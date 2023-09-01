A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa'da finalde

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları son olarak Polonya'yı 3-0'lık set sonucuyla eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları finale çıktı.

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