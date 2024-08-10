A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalya maçını kaybetti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu ve Olimpiyat Oyunları'nı 12 takım içinde 4'üncü tamamladı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya için Brezilya ile karşı karşıya geldi.

South Paris Arena'da saat 18.15'te başlayan mücadeleyi 3-1'lik setler sonucu madalyayı Brezilya'ya kaptırdı.

Bu sonuçla Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez madalya kazanma şansını kaybetti.

Diğer yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da mücadeleyi salondan izledi.