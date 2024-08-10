Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalya maçını kaybetti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak bronz madalya kazanma şansını kaybetti.

Spor
  • 10.08.2024 20:46
  • Giriş: 10.08.2024 20:46
  • Güncelleme: 10.08.2024 20:48
A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalya maçını kaybetti
AA

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu ve Olimpiyat Oyunları'nı 12 takım içinde 4'üncü tamamladı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya için Brezilya ile karşı karşıya geldi.

South Paris Arena'da saat 18.15'te başlayan mücadeleyi 3-1'lik setler sonucu madalyayı Brezilya'ya kaptırdı.

Bu sonuçla Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez madalya kazanma şansını kaybetti.

Diğer yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da mücadeleyi salondan izledi.

BirGün'e Abone Ol