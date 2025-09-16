Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 16.09.2025 17:14
  • Giriş: 16.09.2025 17:14
  • Güncelleme: 16.09.2025 17:14
Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, çiçeklerle karşılandı

ANKARA (AA) - Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'daki çiçeklerle karşılandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun merkez binasına gelen milli takım sporcuları için karşılama töreni düzenlendi.

Karşılaşmada meşale yakan vatandaşlar, milli sporculara yoğun ilgi gösterdi. Çiçekle karşılanan milli takım oyuncuları, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

