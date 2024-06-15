A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'e mağlup oldu
FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'e 3-2 yenildi. Türkiye, 11. maçında 3. yenilgisini aldı.
Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Çin'e 3-2 yenildi.
Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi 3-2 kaybeden Türkiye, 11. maçında 3. yenilgisini aldı.
Son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalleri garantilediği organizasyonun grup aşamasındaki son maçında, yarın lider Brezilya'yla TSİ 12.00'de karşılaşacak.