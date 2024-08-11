A Milli Kadın Voleybol Takımı dördüncü tamamladı

Paris 2024’te voleybol kadınlar bronz madalya maçında Ulusal Takım, Brezilya’yla karşılaştı. Rakibine 25-21, 27-25, 22-25 ve 25-15’lik setlerle 3-1 mağlup olan Filenin Sultanları oyunları dördüncü sırada tamamladı. Büyük bir mücadele ortaya koyan kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla olimpiyat tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

GURUR DUYUYORUM

Maç sonu açıklamalarda bulunan Ulusal Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, "Çok istedik ama olmadı. Oyunlar boyunca sakatlıklarla uğraştık, bir türlü tam kadro sağlıklı bir şekilde sahaya çıkamadık. Daha iyisini yapmak isterdik ama olmadı. Oyuncularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.