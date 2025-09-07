Giriş / Abone Ol
A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya 2'ncisi oldu

Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın final müsabakasında İtalya'ya 3-2 mağlup olan Türkiye, Dünya 2'ncisi oldu.

Spor
  • 07.09.2025 17:35
  • Giriş: 07.09.2025 17:35
  • Güncelleme: 07.09.2025 17:42
Kaynak: Spor Servisi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda finalde İtalya ile karşılaştı.

Final müsabakasını 3-2 kaybeden A Milli Voleybol Takımı, turnuvayı ikinci tamamladı.

Tarihinde ilk kez final oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, gümüş madalya almaya hak kazandı.

1. set: 23 – 25 (İtalya)

2. set: 25 – 13  (Türkiye)

3. set: 24 – 26 (İtalya)

4. set: 25 – 19 (Türkiye)

5. set: 15- 8 (İtalya)

FİNALE GİDEN YOL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı devirerek son 16 turuna yükseldi.

A Milli Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçerek yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

