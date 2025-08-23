A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na 3-0'lık İspanya galibiyetiyle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

Nakhon Ratchasima'daki salonda oynanan karşılaşmada A Milli Kadın Voleybol Takımı, setleri 25-18, 25-20 ve 25-23'lük skorlarla kazandı. Maçı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da tribünden takip etti.

Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15.30'da Bulgaristan ile karşılaşacak. Müsabaka TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.