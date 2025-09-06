A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda finalde

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile karşı karşıya geldi.

Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde mücadele eden Milli Takım, Japonya'yı 3-1 ile geçerek finale yükseldi.

Milli Takım maça daha iyi başlasa da ilk setin ortalarında üstünlüğü ele geçiren Japonya avantajını kaybetmedi ve ilk seti 25-16 kazandı.

İkinci seti baştan sona önde getiren Milli Takım, setten 25-17 galip ayrılarak maça eşitliği getirdi.

Üçüncü sette de üstünlüğünü devam ettiren Milli Takım, seti 25-18 önde tamamlayarak maçta 2-1 öne geçti.

Maçın en çekişmeli seti ise 4'üncü set oldu. Üstünlük birçok kez el değiştirirken Türkiye 23-19 geriden geldi ve seti 27-25 kazanarak Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Milli Takım, tarihinde ilk kez yükseldiği Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya-İtalya maçının kazananıyla karşı karşıya gelecek.