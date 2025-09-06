Giriş / Abone Ol
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya'yı setlerde 3-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Spor
  06.09.2025 11:47
  • Giriş: 06.09.2025 11:47
  • Güncelleme: 06.09.2025 13:26
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile karşı karşıya geldi.

Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde mücadele eden Milli Takım, Japonya'yı 3-1 ile geçerek finale yükseldi.

Milli Takım maça daha iyi başlasa da ilk setin ortalarında üstünlüğü ele geçiren Japonya avantajını kaybetmedi ve ilk seti 25-16 kazandı.

İkinci seti baştan sona önde getiren Milli Takım, setten 25-17 galip ayrılarak maça eşitliği getirdi.

Üçüncü sette de üstünlüğünü devam ettiren Milli Takım, seti 25-18 önde tamamlayarak maçta 2-1 öne geçti.

Maçın en çekişmeli seti ise 4'üncü set oldu. Üstünlük birçok kez el değiştirirken Türkiye 23-19 geriden geldi ve seti 27-25 kazanarak Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Milli Takım, tarihinde ilk kez yükseldiği Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya-İtalya maçının kazananıyla karşı karşıya gelecek.

