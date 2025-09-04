A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finalde ABD’yi 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve adını dünyanın en iyi 4 takımı arasına yazdırdı.

Ay-yıldızlılar, yarı finalde cumartesi günü saat 11.30’da Japonya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1’den canlı yayınlanacak.



Salon: Indoor Stadium Huamark, Bangkok

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland)

ABD: Ogbogu, M.Skinner, Franklin, Rettke, Poulter, A.Skinner, Hentz (L) (Kaahaaina-Torres, Samedy, Eggleston, Frantti)

Türkiye: Cansu, Vargas, Eda, Hande, Zehra, Ebrar, Gizem (L) (İlkin, Elif, Jack-Kısal, Aslı)

Setler: 14-25, 25-22, 14-25, 23-25

Süre: 110 dakika