A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi
Dünya Şampiyonası'nda gruptaki son maçında Kanada'yı set kaybetmeden mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubunu lider tamamladı ve son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
