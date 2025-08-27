Giriş / Abone Ol
A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi

Dünya Şampiyonası'nda gruptaki son maçında Kanada'yı set kaybetmeden mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubunu lider tamamladı ve son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.

Spor
  • 27.08.2025 13:26
  • Giriş: 27.08.2025 13:26
  • Güncelleme: 27.08.2025 13:31
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kanada ile karşılaştı.

Milli Takım, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi.

Milli Takım son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

