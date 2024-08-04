A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçını İtalya'ya yenildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki üçüncü maçında İtalya ile grup liderliği için karşı karşıya geldi.

Maçın ilk setini 25-14 kazanan İtalya, ikinci setten 25-16 galip ayrıldı. Mücadelenin üçüncü setini ise 25-21 kazanan İtalya, maçı 3 -0 kazandı.

Grupta oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet, bir mağlubiyet alan takım, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi bugün oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak. Çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos Salı günü oynanacak.