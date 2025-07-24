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A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya’ya 3-2 mağlup olarak FIVB Kadınlar Milletler Ligi’ne veda etti

FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final müsabakasında Japonya ile karşı karşıya gelen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, mücadeleyi 3-2 kaybederek Milletler Ligi'ne veda etti.

Spor
  • 24.07.2025 22:20
  • Giriş: 24.07.2025 22:20
  • Güncelleme: 24.07.2025 22:22
Kaynak: ANKA
A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya’ya 3-2 mağlup olarak FIVB Kadınlar Milletler Ligi’ne veda etti
FOTOĞRAF: ANKA

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final müsabakasında Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan Japonya yarı finale yükselirken A Milli Takım Milletler Ligi'ne veda etti.

Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'daki karşılaşmada ilk seti 25-21 Japonya aldu.

İkinci setti 25-16ka zanan Türkiye durumu 1-1'e getirdi. Japonya üçüncü seti 25-20 kazanarak maçta yeniden öne geçti. Türkiye dördüncü sette 25-22 ile skoru 2-2 yaptı.

Final setini 15-9 ile kazanan Japonya mücadeleyi 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Japonya yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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