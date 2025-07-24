A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya’ya 3-2 mağlup olarak FIVB Kadınlar Milletler Ligi’ne veda etti
FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final müsabakasında Japonya ile karşı karşıya gelen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, mücadeleyi 3-2 kaybederek Milletler Ligi'ne veda etti.
Kaynak: ANKA
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final müsabakasında Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan Japonya yarı finale yükselirken A Milli Takım Milletler Ligi'ne veda etti.
Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'daki karşılaşmada ilk seti 25-21 Japonya aldu.
İkinci setti 25-16ka zanan Türkiye durumu 1-1'e getirdi. Japonya üçüncü seti 25-20 kazanarak maçta yeniden öne geçti. Türkiye dördüncü sette 25-22 ile skoru 2-2 yaptı.
Final setini 15-9 ile kazanan Japonya mücadeleyi 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Japonya yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.