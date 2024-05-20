A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk haftada 7 puan topladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin Antalya etabında hanesine 7 puan yazdırırken, Melissa Vargas 4 maçtaki 90 sayılık performansıyla takımın en skorer oyuncusu ünvanını kazandı.

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonunca (FIVB) 14-19 Mayıs'ta düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelelerinde 4 maç oynadı.

Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçti, İtalya'ya 3-1 yenildi. Milliler, son maçında Fransa'ya set vermeden 3-0 üstünlük kurdu.

Geçen yıl VNL'de ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de oynayacağı maçlar öncesinde Antalya'daki bu sonuçlarla 7 puan topladı ve VNL'de ilk haftayı 7. sırada tamamladı.

Milli oyuncu Melissa Vargas, toplam 90 sayıyla Milletler Ligi'nin ilk haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en skorer ismi oldu. Vargas, ürettiği sayının 33'ünü İtalya maçında kaydetti.

Vargas'ı dört maçlık performansta 42 sayıyla Ebrar Karakurt ve 29 sayıyla Tuğba İvegin takip etti.