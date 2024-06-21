A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB 2024 Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB 2024 Milletler Ligi'nde çeyrek finalde Polonya'ya 5 set sonucunda mağlup oldu.

Geçen sezon kazandığı turnuvaya son sekizde veda eden Milli Takım, Polonya'ya, 25-20, 22-25, 20-25, 25-19 ve 11-15'lik setlerle mağlup oldu.

Mücadelede, Melissa Vargas 39 sayı kaydederek maçın en skorer oyuncusu oldu.

Yarı finale yükselen Polonya, final için İtalya ile karşılaşacak.