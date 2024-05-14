A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Paris 2024 heyecanı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabında yarın Japonya ile karşılaşacak son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Milletler Ligi'nde geçen sezonki başarılarını tekrarlayarak Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarından da zaferle dönmek istediklerini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Elif Şahin, ilk hedeflerinin Milletler Ligi'ni kazanmak olduğunu belirterek, "Adım adım gitmeyi tercih ediyoruz. Şu an önümüzde Milletler Ligi var, ilk bunu kazanıp Paris'e odaklanmak istiyoruz. Altın madalya hayalimiz var. Olimpiyatlarda ilk 3 başarı diye sayılıyor fakat hepimizin hayali altın madalyayı almaktır. Olimpiyat için ilk 3'e girmek güzel bir başarı ama Türkiye'ye altın madalya yakışır." diye konuştu.

Antalya'nın geçen yıl kendilerine uğur getirdiğine inandığını aktaran milli oyuncu, "Geçen yıl da başlangıcı Antalya'da yapmıştık. İlk maçlarımızı Türkiye'de oynamak bize motivasyon sağlıyor. Kendi sahanda ve taraftarınla oynamak bir avantaj. İnşallah bu yıl da geçen yıl gibi başlangıcımızla birlikte çok başarılı bir yıl olur." dedi.

Halkın desteğini çok yakından hissettiklerini kaydeden Elif, "Voleybolun gün be gün büyümesi bize çok farklı hissettiriyor. Bir şeyleri başardığımızı görüyoruz diyebilirim. Sokakta yürürken insanların bizleri tanıması çok motive ediyor. 'Bir şeylere yaklaşmışız' diyoruz ve bu bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.