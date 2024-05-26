A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan THY'ye tepki: Şirketten açıklama geldi

Milletler Ligi maçları için yola çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, THY'nin tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçurmasına gösterdi. THY Basın Müşaviri Üstün, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğunun ilgili federasyona ait olduğunu söyledi.

Milletler Ligi maçları için yola çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 13 saatlik ABD uçuşuna tarifeli uçakla gönderildi. Ekonomi sınıfında giden oyuncular, Türk Hava Yolları’na (THY) tepki gösterdi.

Tarifeli uçak ve ekonomi sınıfında giden oyunculardan Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam. Bize gelince ekonomi" notuyla paylaşım yaptı.

Uçaktan fotoğraf paylaşan takım kaptanı Eda Erdem, THY’yi etiketleyerek "13 saatlik ABD uçuşu başlasın. Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" ifadelerini kullandı.

Sporculardan Zehra Güneş de bir paylaşım yaparak "En azından koridor ayırmışsınız" diyerek THY'ye tepkisini gösterdi.

Hande Baladın da paylaşımında "Geçmişler olsun" diyerek arkadaşlarına destek verdi.

Simge Aköz ise "Kendi imkanlarımızla dahi, daha konforlu bir uçuş imkanı tanımadığınız için teşekkürler" diyerek tepki gösterdi.

THY'DEN AÇIKLAMA

Voleybolculardan gelen tepkilerin ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğunun ilgili federasyona ait olduğunu söyledi.

X platformu üzerinden paylaşımda bulunan Üstün, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır."

Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır.



Bu kapsamda… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) May 26, 2024