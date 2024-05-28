A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin ABD etabı kadrosu açıklandı.
Kaynak: AA
Voleybol Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu açıklandı.
Teksas eyaletinin Arlington kentinde organize edilecek 2. hafta mücadelesinde kadroda İlkin Aydın'a yer verilmezken kaptan Eda Erdem Dündar takıma dahil edildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş