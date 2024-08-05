A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti. Takımın turu geçmesi halinde İtalya ya da Sırbistan ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Spor 05.08.2024 10:05 Giriş: 05.08.2024 10:05

Güncelleme: 05.08.2024 10:08 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA