A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İstanbul'daki kutlama etkinliği iptal edildi
Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Dünya Şampiyonası ikinciliği için yarın Galataport'ta yapılması planlanan kutlama etkinliğinin iptal edildiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yarın gerçekleşmesi planlanan Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası İkinciliği Galataport Kutlama Etkinliği, İstanbul Valiliği'nin almış olduğu eylem ve etkinlik yasağı kararı nedeni ile iptal edilmiştir."