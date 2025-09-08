A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İstanbul'daki kutlama etkinliği iptal edildi

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Dünya Şampiyonası ikinciliği için yarın Galataport'ta yapılması planlanan kutlama etkinliğinin iptal edildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yarın gerçekleşmesi planlanan Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası İkinciliği Galataport Kutlama Etkinliği, İstanbul Valiliği'nin almış olduğu eylem ve etkinlik yasağı kararı nedeni ile iptal edilmiştir."