A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milliler, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya