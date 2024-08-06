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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi İtalya oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'yla eşleşti.

Spor
  • 06.08.2024 23:51
  • Giriş: 06.08.2024 23:51
  • Güncelleme: 06.08.2024 23:54
Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi İtalya oldu

Çeyrek finalde Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi oldu.

Milliler de Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti.

Türkiye ile İtalya arasındaki maç, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de oynanacak.

Ay-yıldızlılar C Grubu'nda karşılaştığı İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Diğer eşleşmede ise ABD, Brezilya'yla finale yükselmek için karşılaşacak.

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