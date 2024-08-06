A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlarda yarı finalde
Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadın voleybolu çeyrek finalinde Türkiye ile Çin karşı karşıya geldi. Rakibini 3-2 mağlup eden A Milli Takım, yarı finale yükseldi.
Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadın voleybolunda Türkiye ile Çin çeyrek finalde karşı karşıya geldi.
Rakibini 3-2 mağlup eden A Milli Takım, yarı finale yükseldi.
South Paris Arena'da oynanan maçta ilk seti 23-25 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti 25-21 kazanarak maçta skoru 1-1'e getirdi.
Üçüncü seti de 26-24 kazanan A Milli Takım, setlerde 2-1 öne geçti.
Dördüncü seti baştan sona üstün oynayan Çin, 25-21'lik skor ile setlerde durumu 2-2'ye getirdi.
Türkiye final setini 15-12 kazanarak yarı finale yükseldi.
Olimpiyat oyunlarında voleybolda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen Türkiye, yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.