A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

South Paris Arena'da oynanan mücadeleden A Milli Kadın Voleybol Takımı 3-1 galip ayrıldı.

İlk maçında Hollanda'yı 3-2 yenen takım, ikide iki yaptı ve grubunda İtalya ile oynayacağı son maç öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi.

TÜRKİYE 3 - 1 DOMİNİK CUMHURİYETİ

1. set: 21 - 25

2. set: 25 - 18

3. set: 25 - 22

4. set: 25 - 15

SON MAÇ İTALYA'YLA

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.