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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Spor
  • 01.08.2024 11:53
  • Giriş: 01.08.2024 11:53
  • Güncelleme: 01.08.2024 12:08
Kaynak: AA-Haber Merkezi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te çeyrek finalde
Fotoğraf: AA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

South Paris Arena'da oynanan mücadeleden A Milli Kadın Voleybol Takımı 3-1 galip ayrıldı.

İlk maçında Hollanda'yı 3-2 yenen takım, ikide iki yaptı ve grubunda İtalya ile oynayacağı son maç öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi.

TÜRKİYE 3 - 1 DOMİNİK CUMHURİYETİ

1. set: 21 - 25
2. set: 25 - 18
3. set: 25 - 22
4. set: 25 - 15

SON MAÇ İTALYA'YLA

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.

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