A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te ilk maçına çıkıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris'teki ilk maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Spor 28.07.2024 09:12 Giriş: 28.07.2024 09:12

Güncelleme: 28.07.2024 09:18 Kaynak: AA

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