A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde bugün saat 21.00'de İtalya ile karşılaşacak. Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.

Spor 08.08.2024 09:22 Giriş: 08.08.2024 09:22

Güncelleme: 08.08.2024 09:28 Kaynak: AA

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