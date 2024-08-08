Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde bugün saat 21.00'de İtalya ile karşılaşacak. Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.

Spor
  • 08.08.2024 09:22
  • Giriş: 08.08.2024 09:22
  • Güncelleme: 08.08.2024 09:28
Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.

Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Milli takım, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı.

Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen milli takım, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu.

BirGün'e Abone Ol