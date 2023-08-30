A Milli Kadın Voleybol Takımı, parkeye yarı final için çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.

CEV Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonası'na da kupa hedefiyle gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, hedefine emin adımlarla ilerliyor. Gruptaki 5 maçının ardından son 16 turunda Belçika'yı 3-1 mağlup ederek çıktığı bütün müsabakalardan galibiyetle ayrılan Milli Takım için sıradaki hedef Polonya.

Turnuvada şu ana kadar çıktığı 6 maçın tamamını kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak.

Polonya, A Grubu'nda oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken Sırbistan'a kaybetti. Sırbistan'ın ardından grubunda 2'nci sırada yer alan Polonya, son 16 turunda ise Almanya'yı 3-0 ile geçti.

Maçı kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak. Türkiye, kazanması durumunda yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise Hollanda ile Sırbistan - Çekya maçının kazananı karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, final ise 3 Eylül Pazar günü yapılacak. Yarı final ve final maçlarına Brüksel ev sahipliği yapacak.