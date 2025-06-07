A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'yı mağlup etti
2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 3. maçında Polonya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı 3'te 3 yaptı.
Kaynak: Spor Servisi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 3. maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.
Milliler, yarın (8 Haziran Pazar) saat 14.30'da Çin ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Fransa'yı 3-1, ikinci maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etmişti.