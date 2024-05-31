A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı da mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.
Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Sırbistan'ı 3-1 yenen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci haftasındaki ikinci, VNL'deki altıncı müsabakasında 4'üncü galibiyeti elde etti.
Milli takım, Almanya galibiyetiyle (3-1) başladığı ABD etabındaki üçüncü karşılaşmasında 1 Haziran TSİ 21.00’de Güney Kore ile mücadele edecek.