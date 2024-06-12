A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı da set vermeden mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında karşılaştığı Tayland'ı 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. hafta ilk maçında Tayland ile karşılaştı.

Milli Takımı, Tayland'ı setlerde 3-0 mağlup ederek üçüncü haftaya galibiyetle başladı. 3 set de 25-17 bitti.

SIRADAKİ RAKİP DOMİNİK CUMHURİYETİ

Bu etapta Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak A Milli Takım, organizasyonda 9 maçta 7 galibiyet elde etti.

Türkiye, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.

Milli takımın diğer maçlarının fikstürü şöyle: