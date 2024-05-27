A Milli Kadın Voleybol Takımı tepki göstermişti: Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan THY açıklaması

Milletler Ligi maçları için yola çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, THY'nin tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçurmasına gösterdi. THY Basın Müşaviri Üstün, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğunun ilgili federasyona ait olduğunu söyledi. Türkiye Voleybol Federasyonu ise THY'ye tepki gösterdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kadın Voleybol Milli Takımı'nın tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçurulmasında THY'nin sorumlu olarak federasyonu göstermesine tepki gösterdi.

Milletler Ligi maçları için yola çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 13 saatlik ABD uçuşuna tarifeli uçakla gönderildi. Ekonomi sınıfında giden oyuncular, Türk Hava Yolları’na (THY) tepki gösterdi.

Tarifeli uçak ve ekonomi sınıfında giden oyunculardan Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam. Bize gelince ekonomi" notuyla paylaşım yaptı.

THY, FEDERASYONU SUÇLADI

Milli voleybolcuların tepkisinin ardından THY Basın Müşaviri Yahya üstün, biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğunun ilgili federasyona ait olduğunu söyledi.

Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır.



Bu kapsamda… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) May 26, 2024

FEDERASYON'DAN THY'YE TEPKİ

Türkiye Voleybol Federasyonu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla konuya açıklık getirildi ve THY'den yapılan açıklamaya tepki gösterildi.

TVF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı şöyle:

"Kamuoyunun Bilgisine 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere A Milli Kadın Voleybol takımı sporcularımız ve teknik ekibimiz bugün ABD’ye uçak yolculuğu gerçekleştirmektedir. Söz konusu uçuş hakkında THY yetkilileri tarafından federasyonumuza karşı ifadeler içeren, gerçeği yansıtmayan açıklamalar sebebi ile kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir.

Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır. Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17.05.2024 tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir.

THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir.

Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır. THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir.

Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17.05.2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir.

Saygılarımızla, Türkiye Voleybol Federasyonu"