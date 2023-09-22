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A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın Japonya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın altıncı müsabakasında ev sahibi Japonya'yla karşılaşacak. Milliler, Japonya'yı yenmesi halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Spor
  • 22.09.2023 14:36
  • Giriş: 22.09.2023 14:36
  • Güncelleme: 22.09.2023 14:41
Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın Japonya ile karşılaşacak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk beş maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın karşılaşacağı Japonya'yı yenmesi halinde olimpiyatlara katılmayı garantileyecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1 ve Brezilya'yı 3-0 yenerek beşte beş yaptı.

Olimpiyat yolunda iki maçı kalan milli takım, yarın altıncı müsabakasında ev sahibi Japonya'yla karşılaşacak.

Milliler, Japonya'yı yenmesi halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Milliler, yedinci ve son maçında ise 24 Eylül Pazar günü (TSİ) 10.00'da Belçika ile mücadele edecek.

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