A Milli Kadın Voleybol Takımı, yenilmezlik serisini 23 maça çıkarmak için "servis" kullanacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki ilk maçında yarın karşılaşacağı Japonya karşısında arka arkaya 23. kez galip gelmek için sahaya çıkacak.

Milli takımın bu sezonki ilk maçına çıkacağı Antalya Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Geçen yıl VNL'de ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, oynadığı 15 karşılaşmada sadece 3 yenilgi almıştı.

Organizasyonda karşılaştığı Japonya'ya 3-2 kaybeden milli takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ise rakibini 3-1 yenmeyi başarmıştı.