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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın çeyrek finaldeki rakibi Çin oldu

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 23:55
  • Giriş: 04.08.2024 23:55
  • Güncelleme: 04.08.2024 23:55
Kaynak: İHA
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın çeyrek finaldeki rakibi Çin oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi Çin oldu.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

Olimpiyat Oyunları’nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen ay-yıldızlılar, 6 Ağustos Salı günü A Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati sonra belli olacak.

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