A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maçı heyecanla takip ediliyor

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın maçı yurdun çeşitli yerlerinde kurulan dev ekranlarda merakla takip edildi. Halk maçı açık havada izledi.

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın maçı yurdun çeşitli yerlerinde heyecanla takip ediliyor.

İstanbul, İzmir, İzmit, Aydın, Eskişehir, Çanakkale gibi birçok kentte milli maç için dev ekranlar kuruldu. Halk maçı açık havada izledi.

AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda çıkacağı final maçı için kent meydanına dev ekran kurdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı final maçında İtalya’yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın final maçında Sırbistan ile şu sıralarda şampiyonluk mücadelesi veriyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın final heyecanına ortak olmak için harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı’na dev ekran kurdu. Aydınlılar kurulan dev ekranda final müsabakasını canlı olarak izleyerek, milli takım için tek yürek oluyor.

DOLMABAHÇE’DE HEYECAN DORUKTA

Beşiktaş Stadyumu’nda Sivasspor müsabakası sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile oynadığı 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası final müsabakası yayımlandı.

Maçın son dakikalarında stadyum görevlileri tarafından dağıtılan Türk bayrakları ile mücadeleyi seyreden taraftarlar, heyecan dolu anlar yaşayarak A Milli Kadın Voleybol Takımı’na destek oldu.

İZMİT

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde bugün Sırbistan ile karşı karşıya geleceği mücadele İzmit Belediyesi’nin önündeki dev ekrandan canlı verildi.

KALAMIŞ

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçı, İstanbul’daki Kalamış Atatürk Parkı’nın farklı noktalarına kurulan üç dev ekranda canlı yayınlandı.

BURSA

Bursa’da vatandaşlar, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan ekranda seyretti.

BİLECİK

Bilecikliler vatandaşlar, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını Atatürk Parkında kurulan ekranda seyrediyor. Karşılaşmayı ekrandan takip eden taraftarlar, alınan her sayıda ve pozisyonda heyecanlı anlar yaşadıkları görüldü.

SİNOP

Sinoplu vatandaşlar, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını meydana kurulan ekranda seyretti.

KÜTAHYA

Kütahya’da vatandaşlar, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını Belediye Bahçesi ile Zafer Meydanında kurulan ekranda seyretti. Vatandaşlar, karşılaşma öncesi okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

İZMİR

İzmir'de vatandaşlar, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını meydana kurulan ekranda seyrediyor.



Konak Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda ekran kuruldu. Her yaştan vatandaşın toplandığı meydanda sahaya çıkan oyuncuları tek tek alkışlayan İzmirliler, maçı büyük heyecanla takip etti.

ESKİŞEHİR

Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi'ndeki parka konulan dev ekrandan binlerce Eskişehirli 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'la karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek verdi.

ÇANAKKALE

Türkiye A Milli Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile oynadığı Avrupa Şampiyonası final maçı Çanakkale'de dev ekranda yayınlandı. Çok sayıda kişi Özgürlük Parkında kurulan ekranda maçı izleme fırsatı buldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ TAKSİM’E İZİN VERMEDİ

İstanbul Valiliği, Türkiye Bayan Milli Voleybol Takımı'nın final maçının Taksim'de canlı yayınlanması konusundaki taleplerin onaylanmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya mecralarında 'Bayan Voleybol Milli Takımımızın maç yayınına Valilik engel oldu' şeklinde asılsız içerikler paylaşılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bayan Voleybol Milli Takımımızın pazar akşamı oynayacağı Avrupa Şampiyonası Final maçının ilimizin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğimize yazılı başvuruda bulunmuştur. Taleplerin 6’sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır. Taksim Meydanı 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı’yla ilgili talep onaylanmamıştır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Beyoğlu Belediyesi'nin de Taksim'de maçın canlı yayınlanması için talebinin olduğu. Her iki talebin de onaylanmadığı öğrenildi.