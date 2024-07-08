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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Paris 2024 kadrosu belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosu duyuruldu.

Spor
  • 08.07.2024 15:02
  • Giriş: 08.07.2024 15:02
  • Güncelleme: 08.07.2024 15:08
Kaynak: İHA
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Paris 2024 kadrosu belli oldu
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı.

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 Oyuncu: Beyza Arıcı

MAÇ PROGRAMI

Millilerin, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı da belli oldu.

İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya

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