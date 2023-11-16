A Milli Takım, Berlin’e hareket etti

Özel maçta cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Almanya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, bu müsabaka için İstanbul Havalimanı’ndan Berlin’e hareket etti.

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45’te Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak özel maçta Almanya ile karşılaşacak.

A Milli Takım kafilesi, bu müsabaka öncesi İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti.

Milliler, Galler ile oynayacağı EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçı için ise 19 Kasım Pazar günü TSİ 18.30’da Berlin’den Cardiff’e geçecek.

Öte yandan A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu da milli takım kafilesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’na geldi.