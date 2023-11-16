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A Milli Takım, Berlin’e hareket etti

Ajans Haberleri
  • 16.11.2023 17:28
  • Giriş: 16.11.2023 17:28
  • Güncelleme: 16.11.2023 17:28
Kaynak: İHA
A Milli Takım, Berlin’e hareket etti

Özel maçta cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Almanya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, bu müsabaka için İstanbul Havalimanı’ndan Berlin’e hareket etti.

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45’te Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak özel maçta Almanya ile karşılaşacak.

A Milli Takım kafilesi, bu müsabaka öncesi İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti. 

Milliler, Galler ile oynayacağı EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçı için ise 19 Kasım Pazar günü TSİ 18.30’da Berlin’den Cardiff’e geçecek. 

Öte yandan A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu da milli takım kafilesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’na geldi. 

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