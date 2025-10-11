A Milli Takım deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşya geldi. Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda saat 21.45’te başlayan maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetti.

Arda Güler’in 11. dakikada attığı golle Türkiye Bulgaristan karşısında 1-0 öne geçti. 13. dakikada Radsolav Kirilov Bulgaristan’a beraberliği getiren golü attı ve skoru 1-1 yaptı. İlk yarı 1-1 tamamlandı.

Türkiye, 49. dakikada Viktor Popov’un kendi kalesine attığı, 51. ve 56. dakikalarda Kenan Yıldız ve 65. dakikada Zeki Çelik’in attığı golle ikinci yarıda Bulgaristan karşısında 5-1 öne geçti. 90 artı 3. dakikada İrfan Can Kahveci maçın skorunu belirleyen golü attı ve Türkiye deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti.