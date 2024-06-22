A Milli Takım, EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 mağlup oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki ikinci maçında saat 19.00’da BVB Dortmund Stadı'nda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Türkiye, Portekiz’e 3-0 mağlup oldu.

Portekiz’in gollerini Bernardo Silva ve Bruno Fernandes kaydetti. Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı gol ile Portekiz maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucunun ardından Portekiz puanını 6'ya çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Milli Takım ise 3 puanda kaldı.

Gruptaki son maçta Türkiye, Çekya ile karşılaşacak. Portekiz ise Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.