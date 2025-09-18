Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

A Milli Takım'ın FIFA ülkeler sıralamasındaki yeri belli oldu!

FIFA'nın güncellediği ülkeler sıralamasında İspanya, Arjantin'i geride bırakarak listenin zirvesine oturdu. A Milli Takım ise 27. sıradaki yerini korudu.

Spor
  • 18.09.2025 12:29
  • Giriş: 18.09.2025 12:29
  • Güncelleme: 18.09.2025 12:33
Kaynak: Spor Servisi
A Milli Takım'ın FIFA ülkeler sıralamasındaki yeri belli oldu!
Fotoğraf: AA

FIFA, ülkeler sıralamasını güncelledi.

Açıklanan yeni listede, Arjantin'i geride bırakan İspanya, listenin yeni bir numarası oldu.

Son olarak Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçlarında Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden İspanya'ya 6-0 mağlup olan A Milli Takım ise 27. sıradaki yerini korudu.

İşte FIFA ülke sıralaması:

1- İspanya

2- Fransa

3- Arjantin

4- İngiltere

5- Portekiz

6- Brezilya

7- Hollanda

8- Belçika

9- Hırvatistan

10- İtalya

27- Türkiye

BirGün'e Abone Ol