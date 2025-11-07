A Milli Takım’ın 28 Kişilik Kadrosu Açıklandı! Hangi Takımdan Kaç Oyuncu Çağrıldı?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye - Bulgaristan ve İspanya - Türkiye maçları öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın 28 kişilik aday kadrosu resmen açıklandı. Kadroda yıldız isimlerin yanı sıra genç ve formda oyuncuların da yer alması dikkat çekti. Özellikle Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ağırlığı kadroda öne çıkıyor. Peki milli takıma hangi kulüpler kaç oyuncu gönderdi? Maçlar ne zaman oynanacak? İşte tüm detaylar:

28 KİŞİLİK A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler

Altay Bayındır (Manchester United)

Mert Günok (Beşiktaş)

Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)

Emirhan Topçu (Beşiktaş)

Eren Elmalı (Galatasaray)

Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion)

Merih Demiral (Al-Ahli)

Mert Müldür (Fenerbahçe)

Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)

Zeki Çelik (Roma)

Orta Saha

Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Kaan Ayhan (Galatasaray)

Orkun Kökçü (Beşiktaş)

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet / Hücum

Aral Şimşir (Midtjylland)

Arda Güler (Real Madrid)

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Deniz Gül (Porto)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Kenan Yıldız (Juventus)

Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

HANGİ TAKIMDAN KAÇ OYUNCU ÇAĞRILDI?

Takım Oyuncu Sayısı Fenerbahçe 6 Galatasaray 5 Beşiktaş 3 RAMS Başakşehir 2 Çaykur Rizespor 1 Yurtdışı kulüpler 11

Kadro dağılımına bakıldığında, Fenerbahçe 6 oyuncu ile en fazla oyuncu gönderen takım konumunda. Onu 5 oyuncu ile Galatasaray takip ediyor.

MAÇ PROGRAMI: TÜRKİYE HANGİ GÜN VE SAATTE OYNAYACAK?

Maç Tarih Gün Saat Stadyum Türkiye - Bulgaristan 15 Kasım 2025 Cumartesi 20:00 (TSİ) Bursa İspanya - Türkiye 18 Kasım 2025 Salı 22:45 (TSİ) La Cartuja Stadyumu

Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman ve saat kaçta?

15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Bursa’da oynanacak.

İspanya - Türkiye maçı hangi stadyumda?

18 Kasım Salı günü maç La Cartuja Stadyumu’nda ve saat 22.45 (TSİ)’de başlayacak.

Kadroda hangi takım en fazla oyuncu ile yer alıyor?

Fenerbahçe, 6 oyuncu ile kadroda en fazla temsil edilen kulüp.

Arda Güler kadroda mı?

Real Madrid'de oynayan Arda Güler kadroda yer alıyor.

A Milli Takım, hem iç sahada hem de dış sahada oynayacağı iki kritik maç için oldukça dengeli, dinamik ve kaliteli bir kadro ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Kulüp düzeyinde formda oyuncuların ağırlıkta olması, mücadele öncesi taraftarların umutlarını artırıyor. Gözler şimdi 15 ve 18 Kasım’daki karşılaşmalarda olacak.